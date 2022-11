KCNA - 12.08.2022 Kim Jong Un

O líder supremo da Coreia do Norte , Kim Jong-un , cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , nesta quarta-feira (2), pela vitória nas eleições de 2022 , que ocorreram no último domingo (30).

“Felicito-o pela sua eleição como Presidente da República Federativa do Brasil”, afirmou o líder norte-coreano em nota divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

O coreano também declarou “confiança de que a relação amigável e cooperativa entre nossos 2 países será aprimorada e fortalecida de acordo com as necessidades dos tempos”.

Minutos após a vitória de Lula no pleito, vários líderes mundiais parabenizaram o petista . Chefes de países da América Latina foram os primeiros a se pronunciar.

Alberto Fernández, presidente da Argentina escreveu: "Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", disse ele no domingo (30).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também parabenizou o petista e citou "eleições livres" no Brasil. "Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos".

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que pretende renovar os "vínculos de amizade" entre as duas nações. "Parabéns, querido Lula, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países".

O recém-empossado primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também cumprimentou Lula pela vitória no segundo turno e disse estar pronto para trabalhar com o novo presidente brasileiro.

“Parabéns a Lula por sua vitória nas eleições brasileiras. Estou ansioso para trabalhar juntos nas questões que importam para o Reino Unido e o Brasil, desde o crescimento da economia global até a proteção dos recursos naturais do planeta e a promoção de valores democráticos”, afirmou o britânico.

Nestas eleições, Lula venceu com 60.345.999 de votos (50,9%), contra 58.206.354 (49,10%) de votos em Jair Bolsonaro (PL), provocando a primeira derrota política do atual chefe do Executivo em sua carreira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.