Rovena Rosa/Agência Brasil PT mantém domínio na região Nordeste e elege 4 dos 9 governadores

O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu 4 dos 9 governadores na região Nordeste. O resultado mantém a sigla de Luiz Inácio Lula da Silva no topo na região.

O partido já estava no poder em 4 Estados: Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. No 2º turno, a vitória de Jerônimo Rodrigues na Bahia consolidou o domínio.

Além do PT, com 4 estados, o PSB ficou com 2 governos estaduais e o PSDB, PSD e o MDB ficaram com 1 cada um.

Outras regiões

Em outras regiões do país há maior equilíbrio na divisão de partidos nos governos estaduais. O União Brasil continua liderando no Centro-Oeste em razão da reeleição de Ronaldo Caiado em Goiás e de Mauro Mendes em Mato Grosso.

A sigla também está dominando o Norte, com 2 governadores reeleitos: Wilson Lima (Amazonas) e Marcos Rocha (Rondônia). Na região, divide a liderança com o Progressistas, que governa os Estados do Acre e Roraima.

Já o PL tem 2 governadores eleitos no Sul e Sudeste, com Jorginho Mello (Santa Catarina) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro). Nas duas regiões, ainda há representantes de Novo, PSB, PSD, PSDB e Republicanos.

A fragmentação partidária nos governos dos estados em 2023 será a segunda maior da história, atrás apenas de 2019. No ano que vem, 11 partidos governarão ao menos um Estado. No último mandato, eram 13.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.