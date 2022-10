Reprodução: commons - 26/10/2022 Jair Bolsonaro

Nesta segunda-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu do Palácio do Alvorada , às 9h25 da manhã, após resultado do pleito que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela terceira vez à Presidência da República do Brasil.

09:25 O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa o Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/06AApAuQxi — Kelly Matos (@kellymatos) October 31, 2022

O chefe do Executivo manteve o silêncio ao sair acompanhado de um dos filhos, o deputatado Eduardo Bolsonaro (PL), e do candidato a vice-presidente em sua chapa nas eleições de 2022, o general Braga Netto. O mandatário ainda não reconheceu a vitória de Lula.

A derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições deste domingo (30) representa o fim do ciclo de reeleições entre os presidentes que se candidataram consecutivamente . É a primeira vez que isso acontece desde 1998, quando foi instituído a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

A vitória de Lula também provocou a primeira derrota política do mandatário em sua carreira e interrompe uma trajetória de 33 anos na política. Bolsonaro obteve 57 milhões de votos (49,1%), enquanto o petista teve mais de 59 milhões de votos (50,9%).

Bolsonaro concorreu a um cargo político pela primeira vez em 1988, na época com 33 anos. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro, mas não ocupou a cadeira por muito tempo.

