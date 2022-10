Reprodução: TV Globo - 27/10/2022 Tarcísio no debate da Globo





Tarcísio de Freitas , candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo , criticou a disseminação de informações falsas que circularam nos últimos dias da corrida eleitoral.



A fala do candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) nas eleições foi feita durante o debate com o seu adversário, Fernando Haddad (PT), realizado pela Globo nesta terça-feira (27).

O ex-ministro da Infraestrutura criticou a disseminação de fake news relacionada a uma suposta intenção de levar para São Paulo o modelo da segurança pública do Rio de Janeiro.

"'Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro.' Falso. Mentira. Vamos manter a Secretaria de Segurança Pública que já é secular, tem mais de 100 anos", enfatizou o candidato.

A privatização da Sabesp também foi pauta no debate . Tarcísio contrariou a informação de que aumentará a conta de água, destacando que quer "aumentar a eficiência" para investir no reuso e na diminuição de perdas.



"Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Quando eu discuto privatização da Sabesp, eu estou querendo aumentar a eficiência, eu estou querendo fazer com que a gente invista mais em reuso, que a gente invista mais em diminuição das perdas, em recuperação dos mananciais e em ligação de esgosto", afirmou.

Pesquisa de intenções de voto

A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (25) mostra que a diferença entre os candidatos ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições é de três pontos percentuais.

De acordo com o levantamento, Tarcísio de Freitas, aparece com 46% das intenções de votos. Seu adversário, o petista Fernando Haddad , marcou 43% nesta edição da pesquisa.

Os votos válidos relevados pela aferição mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 52%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 48%.

No primeiro turn o, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) ficou à frente com 42,32% dos votos, enquanto o ex-prefeito teve 35,70%. O resultado foi uma surpresa, dado que as pesquisas apontavam para uma vantagem do petista.

