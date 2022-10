Reprodução: youtube - 21/10/2022 Tarcísio de Freitas no Flow Podcast

O candidato ao governo de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, nesta sexta-feira (21), durante o Flow Podcast que acredita que Jair Bolsonaro (PL) será reeleito presidente dos Brasil nestas eleições .

O apresentador do programa, Igor Coelho, questionou Tarcísio se uma possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não atrapalharia a gestão do ex-ministro da Infraestrutura em São Paulo.

"Atrapalha, com certeza atrapalha. Obviamente eu vou olhar para o estado. No final das contas a gente não pode sabotar o cidadão, aquele que está na ponta da linha", disse o membro do Republicanos.

Em seguida, Tarcísio afirmou que acredita em uma "virada" de Bolsonaro neste segundo turno.

"Eu venho defendendo uma necessidade de alinhamento, que torna a vida muito mais fácil. Se esse alinhamento não vier, e eu tenho muita fé que ele vai vir porque eu tô sentindo nas ruas uma virada, eu to vendo o Bolsonaro crescendo", declarou o candidato ao governo paulista.

Em seguida, o apresentador rebateu a fala de Tarcísio dizendo que Bolsonaro já estava na liderança no estado de São Paulo desde o primeiro turno. O ex-ministro então respondeu, sem apresentar dados, que o atual presidente está crescendo em outros estados também.

"[Aqui em São Paulo] ele estava na frente com 7 pontos, agora tá 15. De certa forma, o que está acontecendo aqui tá acontecendo no Brasil todo. Tem uma onda vindo aí, por uma série de razões e eu tô muito otimista", finalizou Tarcísio.

Segundo turno

Segundo a Pesquisa Datafolha, divulgada na última quarta-feira (21) , Tarcísio de Freitas aparece na liderança no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo.

A aferição aponta que o candidato apoiado por Jair Bolsonaro tem 49% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT) , alcança o voto de 40% dos eleitores paulistas.

Na disputa pela Presidência, o levantamento mostrou que o ex-presidente Lula segue na liderança da disputa com 49% das intenções de voto, ante 45% do atual mandatário.

