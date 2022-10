Foto: Pedro Ivo / Agência O Dia Bolsonaro durante comício no Rio de Janeiro

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) atacou, durante comício em Campo Grande (RJ), nesta quinta-feira (27) , o prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD), o chamando de "vagabundo e mal agradecido, que espalha mentiras". O fluminense respondeu, através das redes sociais, aos xingamentos do presidente.

"Esse Eduardo Paes é um vagabundo, sem caráter. Está cheio de processos, age como ladrão para não ser condenado depois. Ele encheu os cofres da prefeitura com o dinheiro federal. É um vagabundo, mal-agradecido e mentiroso. Vive mentindo dizendo que vou maltratar o povo. Ele vai ter o troco em 2024", disse o mandatário.

Nas redes sociais, Paes disse que o atual presidente é "desqualificado incompetente" e comentou sobre as falas de Bolsonaro durante o comício.

Esse Bolsonaro, um desqualificado incompetente, não cansou de me agredir agora na zona oeste. Me chamou de mal agradecido. Mal agradecido por que? Você apoiou o juiz safado para governador, o bispo incompetente para prefeito e não fez nada pelo Rio.1/2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 27, 2022

O prefeito do Rio também afirmou que Bolsonaro não deu recursos para a prefeitura da cidade e o chamou de "rei da rachadinha". Paes finalizou dizendo que vai derrotá-lo em 2024 novamente. "Se for você mesmo o candidato, depois de ter perdido a eleição, vai ser melhor ainda", concluiu.

Por isso o Rio vai te mandar de volta pra casa. De preferência, já que você não gosta do rio, nem volta a morar aqui. E eu já te derrotei em 20 e pode vir em 24 que te derroto de novo. Se for vc mesmo o candidato, depois de ter perdido a eleição, vai ser melhor ainda.3/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 27, 2022

Jair Bolsonaro chegou ao local por volta das 16h acompanhado pelo governador reeleito, Cláudio Castro, também do PL, do seu filho e senador, Flávio Bolsonaro, e de outras autoridades.

Ele discursou sobre a corrupção e contra a "ideologia de gênero". Bolsonaro também enumerou todas as suas ações à frente da presidência no combate à pandemia, como o Auxilio Emergencial. "O Brasil está sendo uma referência para o mundo, e de que, ainda criamos o Pix", disse.

Além disso, Bolsonaro enfatizou as 250 mil novas vagas de empregos por mês no país e a redução de impostos federais e estaduais sobre o combustível. "Fizemos a nossa parte, tivemos o parlamento ao nosso lado, estamos indo em frente. O Brasil é uma grande potência. Todo mês, se revê os números da economia para cima. O Brasil está dando certo porque no meu governo não tem corrupção", destacou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.