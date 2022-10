Reprodução / CNN Brasil - 17.10.2022 Outras propostas de Tarcísio incluem redução da carga tributária, oferta de crédito e investimento em infraestrutura

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista à BandNews TV que irá estudar a venda da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Ele disse ser equivocada a ideia de que a privatização da estatal iria necessariamente aumentar a tarifa de água em São Paulo.

Tarcísio falou também sobre outras propostas de seu governo, como a redução da carga tributária, oferta de crédito, investimento em infraestrutura. Ele mencionou ainda o uso de câmeras nos uniformes da polícia. No início da campanha, o candidato chegou a afirmar que reivindicaria a medida caso fosse eleito. Agora, diz que vai estudar profundamente o equipamento com os órgãos de segurança antes de tomar uma decisão.

Tarcísio acredita que o uso deixa o policial em desvantagem e que não contribui com a percepção de segurança. Pesquisas, no entanto, mostram o contrário. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) estadual, a letalidade policial caiu 72% no estado de São Paulo após a instalação das bodycams .

O número de mortes cometidas por policiais também caiu. No primeiro trimestre de 2020, quando nenhum batalhão da PM usava a tecnologia, foram registradas 435 mortes cometidas por policiais militares em serviço. No mesmo período e recorte desse ano, foram 123 mortes.

Ainda na entrevista, Tarcísio afirmou que irá zelar pelos interesses do Estado caso o ex-presidente Lula (PT) vença as eleições presidenciais. Ele disse que, se eleito, quer formar um secretariado técnico e que o apoio do PSDB é importante nesse sentido. Apesar disso, o candidato não deve trazer o partido para dentro do secretariado, pois julga que isso seria incoerente.

