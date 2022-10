Reprodução / redes sociais - 23.10.2022 Ex-deputada Cristiane Brasil teve a conta suspensa

Na tarde deste domingo (23), a ex-deputada federal e filha do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) , Cristiane Brasil (PTB), teve a conta do Twitter retirada do ar após publicações feitas nas redes sociais. Nos posts, a ex-parlamentar pedia que os seguidores fossem à casa do pai para defendê-lo, no Rio de Janeiro, além de fazer ameaças e ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes .

"Quem estiver perto corra para lá. Bairro Golf, condomínio Marlene Novaes em Comendador Levy Gasparian. Aeroporto mais perto é o de Juiz de Fora", afirmou a ex-deputada. "Xandão vai matar meu pai hoje. Mandou a polícia prendê-lo e ele não vai se entregar. Está trocando tiros com os soldados da milícia do Xandão. Deus ajude a nossa família", escreveu em outra publicação, referindo-se a Moraes.

Algumas horas antes de o Twitter suspender a conta de Cristiane, ela disse que os agentes da Polícia Federal que foram até a casa de Jefferson na manhã deste domingo (23) para cumprir mandado de prisão contra o ex-deputado são "gestapo do Xandão".

"Eu tenho certeza que a Polícia Federal , os agentes que estão na porta do meu pai são da Gestapo do Xandão, a polícia política do Xandão", disse ela. "Porque a polícia federal não vai à casa de ninguém no domingo. Então se acontecer alguma coisa com meu pai, a ordem partiu de você. E é você que será responsabilizado", continuou.

Reprodução / Twitter - 23.10.2022 Conta de Cristiane Brasil foi retida pelo Twitter

Depois, Cristiane chamou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de "canalha" e "criminoso", dizendo que o povo brasileiro vai "atrás dele".

"A PF não entra na casa de ninguém no domingo. A não ser que seja por ordem de um canalha, de um criminoso feito você. E é atrás de você que o povo brasileiro vai. E eu vou estar lá com eles, Xandão", concluiu.

Hoje pela manhã, o ex-deputado federal afirmou ter trocado tiros com policiais federais que foram até sua casa para prendê-lo .

O mandado para prender Jefferson é assinado por Moraes e foi enviado à Polícia Federal do Rio de Janeiro no fim da noite do sábado (22) . O ex-parlamentar está em prisão domiciliar.

A operação acontece após Roberto Jefferson xingar a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “bruxa” e compará-la a uma “prostituta” após o voto favorável da ministra em conceder 116 direitos de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Jovem Pan , depois que o canal divulgou informações falsas sobre o petista. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Cristiane.

