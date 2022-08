Reprodução/Instagram Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil desiste de disputar o Senado

Neste sábado (6), o PTB confirmou a retirada da candidatura de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, ao Senado por São Paulo. O partido apoiará o ex-ministro Marcos Pontes, que faz parte da coligação que tem Tarcísio de Freitas concorrendo ao governo do estado e Jair Bolsonaro na luta pela reeleição à Presidência.



Cristiane se colocou à disposição para disputar o cargo por conta da indefinição bolsonarista para escolher um nome, principalmente após a desistência do apresentador José Luiz Datena (PSC). Com Pontes na busca por um cargo de senador, o PTB entendeu que o melhor caminho era apoiá-lo para impedir a vitória de Márcio França (PSB), líder das pesquisas.

“Quero agradecer pessoalmente ao presidente estadual do nosso partido, Otávio Fakhoury, que conduziu toda a questão de forma profissional, amistosa e muito respeitosa comigo. Grata também pelo apoio de toda a executiva. Decidi declinar para unir forças e ajudar nosso Estado de São Paulo e o Brasil. Estamos juntos com Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes”, afirmou a ex-deputada em comunicado oficial divulgado pelo seu partido.

Agora a disputa de Marcos Pontes será contra Janaína Paschoal. A eleição para Senado ocorre apenas no primeiro turno e o ex-ministro e a deputada estadual possuem um eleitorado muito parecido, que é de direita e conservador. Como a parlamentar se recusa a deixar a corrida eleitoral, França vem se beneficiando, liderando com folga as pesquisas de intenções de votos .

