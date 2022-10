Ricardo Stuckert - 16.10.2022 Lula terá um espaço em 116 veiculações mantidos como direitos de resposta, considerando as exibições nos cinco canais.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o direito de resposta na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) na TV.





No caso, a campanha de Bolsonaro dizia que Lula foi o candidato mais votado em presídios e, por isso, teria ligação com o crime organizado, o que teria motivado os petistas a terem reclamado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação do tribunal formou maioria para conceder 24 inserções às respostas, lembrando que cada delas será de 30 segundos. A ministra do TSE, Maria Bucchianeri, afirmou são fatos "sabidamente inverídicos por descontextualização".



Com isso, o candidato petista terá um espaço em 116 veiculações definidos como direitos de resposta, considerando as exibições nos cinco canais , de acordo com a decisão de Bucchianeri.



Inicialmente, a ministra havia concedido, 164 veiculações como direito de resposta à Lula no programa de Bolsonaro. Quanto às demais 48 veiculações , a ministra afirmou que a campanha de Bolsonaro alegou cerceamento de defesa. Assim, devem ser julgadas posteriormente.