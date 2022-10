Reprodução / Redes Sociais - 21.10.2022 Bolsonaro durante sabatina nessa sexta-feira (21)

Sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , no debate presidencial transmitido nessa sexta-feira (21) pelo SBT, juntamente com CNN, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil FM, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi sabatinado pelos jornalistas do pool por uma hora. Na entrevista, ele enalteceu seu governo e respondeu a perguntas sobre variados temas.

O jornalista Carlos Nascimento, âncora da entrevista, iniciou o programa questionando Bolsonaro sobre seu plano econômico e a possibilidade de Paulo Guedes permanecer à frente do Ministério da Economia caso o mandatário vença as eleições . "Paulo Guedes continua, assim como todos os ministros que quiserem. Na Economia, ele tem autoridade, mas nas questões mais estratégicas, a palavra final é minha", garantiu.

Em seguida, o presidente afirmou que a sua política econômica foi impactada pela pandemia e pela guerra da Ucrânia . Bolsonaro defendeu as ações do seu governo no combate à crise, como a expansão dos programas de renda mínima e criação de empregos. Ao ser questionado sobre o orçamento secreto , Bolsonaro negou que a proposta tenha surgido do Executivo e afirmou que o "Parlamento buscou maneiras de participar do Orçamento".

Durante a sabatina , o mandatário foi indagado sobre quais são os seus planos para manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 em 2023, em caso de reeleição. Em resposta, Bolsonaro defendeu a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes , de que a taxação de lucros e dividendos traria recursos suficientes para financiar o Auxílio Brasil em 2023, mas não deu certeza se será de fato eficaz.

“Confio no Paulo Guedes, e ele tem achado alternativa para tudo aquilo que ele promete”, declarou. “Com a taxação de lucros e dividendos, será o suficiente para suprirmos essa parte. Caso não seja possível, com toda a certeza, junto com o Parlamento, faremos o mesmo para prorrogar esse benefício no ano que vem”, afirmou.

Bolsonaro foi questionado sobre uma mudança de opinião a respeito da reeleição e se ele apresentaria projetos para dar fim à prática. O candidato respondeu que o que o fez mudar de ideia foi a falta de um nome “com um perfil parecido” com o dele. “Estaríamos entregando o Brasil para o PT, PDT ou PSB. Seria a volta da esquerda”, disse. Para ele, um mandato de cinco anos sem reeleição “seria muito bem-vindo”, se o Congresso levasse adiante a proposta.

O candidato do PL ainda chegou a afastar a possibilidade de diminuir a quantidade de parlamentares na Câmara dos Deputados. “Alguns falam até em diminuir o tamanho da Câmara. Eu não posso tocar a mão num vespeiro quando pretendo levar adiante pautas importantes para o nosso Brasil”, afirmou.

No último bloco, a jornalista Clarissa Oliveira, da Revista Veja , perguntou qual a posição do Bolsonaro em relação a normas que punem autoridades e ocupantes de cargos públicos por disseminarem notícias falsas . O chefe do Executivo afirmou que, durante seu governo, articulou na Câmara dos Deputados para reprovar a urgência de um projeto que tinha como proposta tal punição e destacou que qualquer tipo de condenação por disseminação de fake news “não tem amparo legal” atualmente .

Primeiro turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor do segundo turno das eleições 2022 , marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

