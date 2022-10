Reprodução/Twitter @RodrigoMaia | @BandJornalismo 16.10.2022 Rodrigo Maia rebate acusação de Bolsonaro.

Durante o debate entre os presidenciáveis, ocorrido na noite deste domingo (16), na TV Bandeirantes, o candidato à reeleição Bolsonaro (PL) acusou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB), de ter criado o orçamento secreto.

Nas redes sociais, Maia rebateu e chamou Bolsonaro de "pai do orçamento secreto".

"Mais uma mentira do presidente Bolsonaro. Efetivamente o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, porque ele tem a lista de quem recebe, não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido [...] "A prerrogativa é dele [de executar o orçamento secreto] e não do Poder Lesgislativo", disse Maia no vídeo.