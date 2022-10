Reprodução/Youtube Bolsonaro durante a sabatina desta sexta-feira (21)





Durante entrevista concedida nesta sexta-feira (21), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não pretende entrar com um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A fala foi feita em sabatina realizada pelo pool de veículos formado por CNN, SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil FM.



De acordo com o atual presidente da República, a abertura de tal processo compete ao Senado Federal. O candidato do PL à reeleição também afirma que não vai aumentar o número de ministros do STF.

"Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Isso compete, qualquer processo de cassação, impeachment, ao Senado Federal. Da minha parte, não pretendo aumentar o número de ministros, tem uma proposta na Câmara de 2013 da senhora Luiza Erundina, onde 40 deputados do PT assinaram essa proposta", disse o chefe do Executivo brasileiro.

Durante a sabatina, Bolsonaro também jogou luz sobre as recentes medidas adotadas pelo TSE visando o combate ao compartilhamento de notícias falsas no período das eleições.

Ele afirmou que já alertava há algum tempo sobre possíveis problemas referentes à "liberdade", mas que anteriormente estava "isolado como no deserto".

"O que a gente vê acontecer no Brasil é um crescente de críticas ao Supremo. Há algum tempo eu vinha falando muito na palavra ‘liberdade’, e nós devíamos nos preocupar com isso. Fiquei isolado por muito tempo falando essa palavra aí, como no deserto. Hoje nós estamos vendo que isso veio por uma ordem do dia", afirmou.

"Agora eu deixo claro, a decisão do TSE veio de um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores. O TSE, errado ou não, foi provocado pelo PT. Então, o PT não tem qualquer zelo, qualquer compromisso com liberdade, haja visto que eles sempre falam no tocante ao controle da mídia, várias vezes ele disse que vai controlar vocês da mídia e controlar as mídias sociais", completou o presidente.





Ausência de Lula

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, na última terça-feira (21), que o candidato não compareceria ao debate programado para acontecer nesta sexta-feira.

“Infelizmente, por incompatibilidade de agendas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não poderá comparecer ao debate realizado pelo SBT e emissoras parceiras neste segundo turno”, disse a coligação, em comunicado enviado aos veículos colaboradores do debate.

O primeiro debate presidencial para a nova rodada das eleições 2022, protagonizado pelos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ocorreu no último domingo (16) em São Paulo. O evento foi realizado por um pool de veículos jornalísticos TV Bandeirantes, Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo.

Primeiro turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos) . O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Os outros candidatos que apareciam em seguida nas pesquisas de intenção de voto e foram derrotados pelo petista e pelo atual presidente eram Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT). Tebet marcou 4,16% (4.915.423 votos) e Ciro, 3,04% (3.599.287 votos).

O segundo turno será realizado no dia 30 de outubro, e os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

