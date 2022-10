Reprodução/redes sociais Trechos da propaganda sobre 'fiscais' de Bolsonaro

A partir desta segunda-feira (24), a campanha de Jair Bolsonaro divulga vai veicular uma campanha para que eleitores do presidente atuem como "fiscais de votação" no dia do segundo turno, que será em 30 de outubro.

Chamado de "Fiscais do Bolsonaro", o movimento inclui um vídeo que convoca os apoiadores a ficarem alertas em suas seções eleitorais, desde o começo do pleito até a divulgação dos resultados.

Os interessados serão convidados a se cadastrar em um site disponibilizado pelo PL, onde precisarão indicar seus dados pessoais, local de votação, contas que mantêm em redes sociais, entre outros dados.

A deputada Carla Zambelli compartilhou a campanha em sua conta do Twitter.

Você quer fazer parte do time de fiscais do presidente Bolsonaro?



Faça sua inscrição e nos ajude a fazer uma eleição cada vez mais limpa e transparente.



Basta apontar clicar no link, preencher o formulário para você fazer parte do time. https://t.co/8RexxsU7Ne pic.twitter.com/3tdIVIAyrF — Carla Zambelli B22 T10 (@Zambelli2210) October 21, 2022



Diz o vídeo de divulgação:

"Agora você pode se cadastrar para ser um fiscal oficial do Bolsonaro no dia da eleição. Do início da votação até a hora de abrir as urnas da sua cidade, você será os olhos e o coração do presidente na sua seção eleitoral. Contamos com você nessa missão pelo bem do Brasil (...) Mais do que um fiscal do presidente, precisamos de você para ser um fiscal do Brasil" .

