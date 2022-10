Reproducao: Facebook Lula segue na liderança da corrida presidencial

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira (17) mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 50%. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) marcou 43%.

Essa foi a primeira pesquisa divulgada após o primeiro debate promovido entre os presidenciáveis no segundo turno. Evento foi marcado por embates sobre pandemia e corrupção.

Os votos válidos somam 54% para o ex-presidente e 46% para o atual chefe do Executivo.

Nesta terceira aferição publicada após o primeiro turno, brancos e nulos representam 5%, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

O instituto entrevistou 3.008 pessoas em 184 municípios entre sábado (15) e segunda-feira (17). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02707/2022.





No último levantamento , divulgado no dia 10 de outubro, o candidato do PT nas eleições aparecia com 51%, contra 42% do atual governante do país.

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20% . O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Primeiro debate do segundo turno

Transmitido pela Band na noite deste domingo (16), o clima do primeiro debate do segundo turno entre os presidenciáveis começou tenso, com troca de acusações entre os candidatos. Mas, ao longo do embate, Bolsonaro procurou se aproximar do petista em uma tentativa de aliviar a tensão e demonstrar uma postura mais pacífica.

A campanha do ex-presidente Lula avaliou que o candidato do PT errou ao cair na provocação do presidente Jair Bolsonaro (PL), no debate da Band.

O entendimento é que o petista foi bem melhor do que o adversário nos dois primeiros blocos e poderia ter fechado o debate em vantagem se não tivesse cedido às provocações do atual presidente.

Foi no terceiro bloco que Lula gastou o seu tempo e deixou Bolsonaro com a possibilidade de falar sozinho por mais de cinco minutos.

Segundo apurou o Portal iG, o primeiro bloco foi lamentado pela campanha bolsonarista. Na avaliação do grupo, o chefe do executivo federal deixou com que Lula guiasse o debate para o ponto que quis, evidenciando o conforto do petista no palco.

No segundo bloco, a campanha avalia que Bolsonaro melhorou e equilibrou o debate. No entanto, houve incômodo com a falta de naturalidade do presidente, principalmente na resposta dada para Vera Magalhães.

O terceiro bloco foi visto como o melhor do presidente. A campanha apontou que ele estava mais solto e com total domínio do formato. Apesar da melhora, o saldo foi visto como negativo. A campanha trabalhará para que, no próximo debate, Bolsonaro consiga conduzir o embate.

