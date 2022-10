Reprodução/Band - 16.10.2022 Lula e Bolsonaro debateram na campanha do segundo turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate promovido pela Band no último domingo (16) no segundo turno das eleições 2022 . Sua equipe dividiu o embate em três pontos: nervosismo, falta de naturalidade e total domínio do formato da atração.



Segundo apurou o Portal iG, o primeiro bloco foi lamentado pela campanha bolsonarista. Na avaliação do grupo, o chefe do executivo federal deixou com que Lula guiasse o debate para o ponto que quis, evidenciando o conforto do petista no palco.

“O Lula já participou de diversos debates. São três décadas, né? Além disso, ele também esteve presente em debate em que o candidato tinha total liberdade para andar no palco. Isso foi algo inédito para o presidente [Bolsonaro]. Por isso esse estranhamento no primeiro bloco”, explica um dos coordenadores da campanha.

A campanha também identificou que o governante falar da história das venezuelanas no debate teve efeito negativo. O grupo pediu que o chefe do executivo federal esclarecesse todo o enredo para diminuir a rejeição em torno dele. Porém, as pesquisas qualitativas do PL mostraram que a escolha não deu certo.

“A história nos prejudicou, mas temos duas semanas para reverter isso. Com a verdade, o povo perceberá que fomos vítimas de mentiras da esquerda. Essa história foi tirada do contexto, o que enganou o povo. Mas tudo será esclarecido, porque temos tempo para isso”, fala um dos coordenadores.

Segundo bloco

No segundo bloco, a campanha avalia que Bolsonaro melhorou e equilibrou o debate. No entanto, houve incômodo com a falta de naturalidade do presidente, principalmente na resposta dada para Vera Magalhães.

“O presidente tentou ser educado, mas pareceu ser debochado ao responder a Vera. Ali ele escorregou. Mas, no resto, se saiu muito bem no bloco. Ali ele estava mais à vontade”, comentou um aliado.

Terceiro bloco

O terceiro bloco foi visto como o melhor do presidente. A campanha apontou que ele estava mais solto e com total domínio do formato. “No confronto contra o Lula, ele conseguiu se impor e foi melhor. O problema se deu nos cinco minutos que ele ficou livre. Apenas falou com convertidos e ainda deu direito de resposta”.

Apesar da melhora, o saldo foi visto como negativo. A campanha trabalhará para que, no próximo debate, Bolsonaro consiga conduzir o embate. A tendência é que Lula e o presidente se reencontrem no estúdio da Globo, em 28 de outubro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.