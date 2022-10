Reprodução: o Dia - 14/10/2022 Bolsonaro e aliados se assustam quando palanque balança

No meio da correria pelos votos do segundo turno para a Presidência, um susto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, esteve nesta sexta-feira (14) com seus correligionários em Duque de Caxias , Baixada Fluminense , e tudo ia bem até que o palco balançou, dando a impressão de que poderia cair. O evento era transmitido ao vivo, e foi possível perceber o sobressalto dos presentes, mas a perda de equilíbrio foi momentânea.

Na hora em que o palco ficou instável, Bolsonaro estava cumprimentando o senador reeleito Romário (PL-RJ). Além deles, estavam no local o governador do Rio, Cláudio Castro (PL-RJ), o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-candidata a senadora pelo Rio, Clarissa Garotinho (União), além de deputados da base aliada. O palanque estava bem cheio. O grupo se apoiou uns nos outros para ninguém sofrer uma queda por desequilíbrio. Não houve feridos.

Imediatamente, o ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid, tirou os apoiadores do centro do palanque. O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), chegou a dar uns pulinhos no palco, para verificar se era garantido continuar ali. Passada a surpresa, todos voltaram para a frente da estrutura.

A campanha do presidente Bolsonaro não informou o que pode ter ocasionado a instabilidade da estrutura .

O evento

Antes da chegada de Bolsonaro no comício, jingles de campanha animaram o público que agitava bandeiras com imagens do candidato a reeleição e de Washington Reis. Além disso, apoiadores ainda puxaram o coro, “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Enquanto outros ainda acompanham o comício de prédios no entorno da praça com bandeiras do Brasil estendidas nas janelas.

Com a chegada de Bolsonaro, por volta das 11h, o locutor subiu ao palco e gritou: "Quem acredita em Deus, levanta a mão", e em seguida o público começou a gritar: "Mito, mito". Para dar início ao comício, um pastor realizou uma oração abençoando o presidente e agradecendo pelo dia, seguido do Hino Nacional.

