Divulgação/Ricardo Stuckert Tebet oficializa apoio a Lula no segundo turno

Simone Tebet (MDB) confirmou, nesta sexta-feira (7), o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, que será realizado no dia 30 de outubro.

Em evento realizado em um hotel localizado na cidade de São Paulo, a emedebista se encontrou com o ex-presidente e com o candidato a vice da sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB).

"Temos diferenças políticas e econômicas, mas o que está em jogo é maior: amor ao Brasil, democracia e Constituição. Todas as sugestões que fizemos foram incorporadas. Pensamos da mesma forma. O Brasil precisa ser reconstruído", disse Tebet durante o encontro.





A parlamentar também afirmou que dará "total apoio" à campanha do petista até o dia 30 de outubro, destacando que vai "andar" pelas ruas em prol da candidatura do ex-presidente.

"Fica aqui o compromisso não apenas do meu voto, mas o meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar as ruas para mostrar que o Brasil que nós queremos só pode ser feito pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin."

O candidato do PT nas eleições, por sua vez, afirmou que, caso seja eleito, a aliança de Simone será necessária para uma reconstrução do país.

"Essa tua decisão de apoiar a nossa candidatura, eu queria que você soubesse que não é só uma decisão de apoiar a candidatura. É uma decisão que eu penso que você vai levar ela ao ponto de saber que nós precisamos de você para ajudar construir e reconstruir o Brasil", enfatizou Lula.

Neutralidade do MDB



Na última quarta-feira (5), o MDB publicou a decisão de se manter neutro em relação às eleições 2022 e liberou os filiados ao partido para escolher entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) .

"Nesta eleição geral, apresentamos um projeto independente e equilibrado, fora da polarização, brilhantemente liderado por nossa candidata Simone Tebet . Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional", afirmou o partido em comunicado.

A legenda acrescentou que, seja qual for o resultado, vai cobrar do vencedor "o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.