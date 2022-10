Reprodução: redes sociais - 10/10/2022 Lula durante evento nesta segunda-feira (10)

O ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta segunda-feira (10) que tem apoio de "muito mais gente que o PT ". A declaração foi dada durante o evento do Derrubando Muros, iniciativa que reúne empresários, cientistas, pesquisadores e economistas.

"Acho gratificante porque a gente pode mostrar para a sociedade que tem muito mais gente que o PT, tem mais gente que o PSOL, tem muito mais gente do que o PCdoB, muito mais gente do que o outros partidos que estão conosco e, o que mais importante, tem gente que não é de partido", disse Lula.

Estavam presente os economistas André Lara Resende, Eduardo Giannetti e Samuel Pessoa, a diretora do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, e o ambientalista João Paulo Capobianco. Eles entregaram uma plataforma de propostas para a campanha do candidato do PT.

Sobre indicação de ministros, Lula pediu paciência e diz que não irá indicar ninguém até as eleições .

"Todos perguntam 'cadê o ministro do Lula e cadê o ministro da economia?' Isso é desde 89. Se eu fosse bobo e indicasse o ministro e ganhasse as eleições eu perderia outros 30 que eu não indiquei. Então tenham paciência", pediu o petista.

O ex-presidente ainda criticou, durante o evento, a ideia de Jair Bolsonaro (PL) , de aumentar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O cidadão que quer ampliar o número de ministros da Suprema Corte com a perspectiva de fazer uma suprema corte favorável a ele. Eu tive a sorte de indicar seis ministros a Suprema Corte (na verdade, foram oito) e eu não tenho nenhum amigo porque eu indiquei por currículo. Indiquei seis e nunca pedi um favor porque não foram indicados para me ajudar e sim para cumprir o papel da Suprema Corte que está escrito na constituição", disse Lula.

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20%. O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

O segundo turno será decidido no dia 30 de outubro. Os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.