Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Bolsonaro e Lula durante debate na TV Globo

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (10) mostra que 48% dos eleitores brasileiros não votariam no atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) , de jeito nenhum. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% de rejeição .

Os entrevistados que vão votar no petista com certeza somam 46%, enquanto 38% dizem que vão votar com certeza no atual chefe do Executivo.

Dados do levantamento também apontam que o candidato à reeleição é reprovado por 41% dos eleitores, enquanto 38% consideram a gestão federal boa ou ótima. Os dois grupos estão empatados tecnicamente, devido à margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 5 de outubro, Lula oscilou dois pontos para baixo entre os que votariam nele com certeza e dois para cima entre os que não votariam nele de jeito nenhum. Já Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos entre os que votariam nele com certeza e dois pontos para baixo entre os que não votariam nele de maneira alguma.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.

Segundo turno

Segundo o levantamento Ipec, Lula está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 51%. Jair Bolsonaro marcou 42%.

Os votos válidos somam 55% para o ex-presidente e 45% para o atual chefe do Executivo.

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20% . O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

No dia 30 de outubro, os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Veja quais são os 12 estados em que haverá uma nova rodada de eleições na disputa pelo governo estadual:

Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul – Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Rio Grande do Sul – Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia – Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

Paraíba – João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Pernambuco – Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Amazonas – Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Alagoas – Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Sergipe – Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

