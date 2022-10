Reprodução/YouTube - 10.10.2022 Haddad e Tarcísio no debate da Band

No início do debate transmitido pela TV Bandeirantes , o candidato ao governo de São Paulo , Fernando Haddad (PT) , começou atacando o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) . Ele também disse ser a favor das câmeras nos uniformes de policiais militares, medida que adversário do petista no segundo turno das eleições, o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) , se declara contra.

Durante o tema livre, Tarcísio perguntou a Haddad o que está no plano de governo do petista que irá melhorar a segurança pública de São Paulo e citou um erro cometido pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , quando o petista trocou a palavra polícia por milícia.

Haddad iniciou a resposta defendendo Lula, dizendo que o ex-presidente se desculpava quando era necessário, mas que Bolsonaro não tinha essa atitude.

"Bolsonaro fez pouco caso de quase 700 pessoas que morreram. Soluçava imitando a falta de ar de pessoas que estavam em leito de UTI, celebrou o aumento de suicídio de pessoas no Brasil. São coisas inimagináveis para um presidente da República. Ele ofende a mulher, ele ofende diariamente jornalistas e não faz nada para se desculpar.", disse Haddad.

Sobre a segurança pública, o petista afirmou ser contra a retirada das câmeras dos uniformes da polícia.

Segundo Haddad, "isso tem reduzido a letalidade, a morte de policiais, foi reduzido em 80%. Como é que você, que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia?".

O candidato do PT disse ainda que irá "manter a política", caso seja eleito e vai "valorizar a carreira" do policial. Ele ainda pediu para Tarcísio rever a política armamentista defendida por Bolsonaro, alegando que São Paulo não quer mais armas.

Em contraponto, Tarcísio de Freitas afirmou que seu governo irá "reestabelecer a segurança pública e devolver a cidade para o cidadão".

Sobre a questão das câmeras nos uniformes dos policiais, o candidato apoiado pelo presidente disse que, se eleito, irá retirar os apetrechos das vestimentas das autoridades.

"Com relação à política de câmeras, nós não podemos ter o bandido em vantagem em relação ao policial, então tirar a câmera é uma coisa já simbólica, é um recado aos criminosos. Estou preocupado com a segurança do cidadão e a câmera não reestabeleceu a segurança", disse Tarcísio.

Desempenho no primeiro turno

O candidato apoiado por Bolsonaro venceu o primeiro turno e ficou com 42,32% dos votos, enquanto 35,70% dos eleitores paulistas votaram em Fernando Haddad.

As pesquisas eleitorais mostraram ao longo da campanha o petista em primeiro lugar, até por ser o mais conhecido, já que foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência da República, além de ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

O ex-ministro da Infraestrutura era pouco conhecido do eleitorado. Por conta disso, ele passou a exibir o seu currículo e colou sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro . Ele passou a campanha inteira em segundo lugar e conseguiu ficar em primeiro, superando Haddad.

