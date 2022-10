Reprodução/YouTube - 10.10.2022 Haddad e Tarcísio no debate da Band

Durante o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo , transmitido pela TV Bandeirantes nesta segunda-feira (10), Fernando Haddad (PT) mencionou uma velha rixa entre paulistas e cariocas: é biscoito ou bolacha? A citação foi uma provocação ao adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , que nasceu no Rio de Janeiro.

O fato do ex-ministro da Infraestrutura não ser paulista é uma das grandes críticas ao candidato, que começou no primeiro turno das eleições, e foi bastante mencionada pelo atual governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB).

"Aliás, acabou o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, a merenda escolar que está no seu plano de governo, você vai falar que vai melhorar a merenda escolar? Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola hoje é? É suco e bolacha, ou biscoito como vocês chamam lá no Rio de Janeiro, é outra coisa, mudou tudo, para pior!", disse Haddad a Tarcísio.

Bolacha e biscoito são palavras muito utilizadas como sinônimos pela indústria alimentícia e pelos órgãos reguladores. No entanto, o que diferencia um do outro é o modo de preparo e o formato.

O candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi alvo de críticas, antes do primeiro turno, quando foi questionado sobre o local de votação no estado paulista e ele não sabia dizer onde votaria.

"O ex-ministro afirmou apenas ser "um colégio", sem saber informar qual. "Agora fugiu à cabeça", afirmou em entrevista à Rede Vanguarda, filiada da Rede Globo.

Desempenho no primeiro turno

Tarcísio de Freitas venceu o primeiro turno e ficou com 42,32% dos votos, enquanto 35,70% dos eleitores paulistas votaram em Fernando Haddad.

As pesquisas eleitorais mostraram ao longo da campanha o petista em primeiro lugar, até por ser o mais conhecido, já que foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência da República, além de ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O ex-ministro da Infraestrutura era pouco conhecido do eleitorado. Por conta disso, ele passou a exibir o seu currículo e colou sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele passou a campanha inteira em segundo lugar e conseguiu ficar em primeiro, superando Haddad.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.