Durante o debate entre os candidatos para o governo de São Paulo no segundo turno das eleições , promovido pela TV Bandeirantes, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se mostrou favorável ao ao posse de armas no estado.

Enquanto debatiam o tema da segurança pública, Fernando Haddad (PT), questionou se a ideia do candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) era levar para os paulistas a mesma política implementada no Rio de Janeiro.

"Você acha que a solução é botar arma na mão de todo mundo, é espalhar arma por São Paulo? Você quer trazer essa política pra cá? Essa política não deu certo no Rio de Janeiro e não dará certo em São Paulo", perguntou o petista.





Na sua resposta, após perguntar se os eleitores paulistas estão e sentindo seguros com a atual situação da Polícia Militar do estado, Tarcísio afirmou que chegou o momento dos cidadãos "de bem" terem acesso às armas.

"Com relação à política de armas do Governo Federal, que foi aprovada por um plebiscito em 2005 e que fez parte da campanha de 2018, eu quero dizer o seguinte: a arma sempre chegou ao bandido, agora ela tá chegando ao cidadão de bem", enfatizou.

Na sequência, o ex-ministro da Insfraestrutura do Brasil cita a queda no número de homicídios no país para argumentar a favor da política de armas do atual Governo Federal.

"Se a gente pegar a taxa de homicídios, nós temos a menor taxa de homicídios no Brasil desde 2011. E os homicídios caíram em 20 mil casos por ano, então é um resultado muito significativo. Fora as invasões de terra, que diminuíram bastante", destacou o candidato do Republicanos.

"A gente tem que cultuar a liberdade, o brasileiro tem que ter a liberdade de escolher, por exemplo, se vai andar armado ou não vai andar armado", completou.

Desempenho no primeiro turno

O candidato apoiado por Bolsonaro venceu o primeiro turno e ficou com 42,32% dos votos, enquanto 35,70% dos eleitores paulistas votaram em Fernando Haddad.

As pesquisas eleitorais mostraram ao longo da campanha o petista em primeiro lugar, até por ser o mais conhecido, já que foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência da República, além de ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-ministro da Infraestrutura era pouco conhecido do eleitorado. Por conta disso, ele passou a exibir o seu currículo e colou sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro . Ele passou a campanha inteira em segundo lugar e conseguiu ficar em primeiro, superando Haddad no primeiro turno das eleições .

