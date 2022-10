Foto: Ricardo Stuckert Lula e Alckmin participam de reunião de coordenação da campanha

Durante a manhã deste sábado (8), o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) acusou o atual chefe do Executivo , Jair Bolsonaro (PL), de utilizar a máquina pública para "fazer campanha" eleitoral. A declaração foi feita durante uma entrevista em Campinas , no interior de São Paulo .

"Nós estamos fazendo uma campanha com uma certa anomalia, porque nós temos um cidadão, que está exercendo a Presidência, que está utilizando a maquina do governo para fazer campanha. Eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 até agora, todos os presidente juntos, ninguém utilizou a máquina 10% [do que] como ele está utilizando", afirmou o petista.

"Ele [Bolsonaro] está fazendo tudo. Ele está agindo como se o Brasil fosse uma coisa particular dele e ele vai e desfaz, do jeito que ele quer, na medida em que ele tenta ganhar voto", completou o ex-presidente.

Em Campinas, Lula estava acompanhado de seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o candidato a governador do Estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) , que também disputa o segundo turno das eleições contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) .

A passagem do petista foi acompanhada por apoiadores e militantes do PT por uma das principais avenidas da cidade.

Esta semana, Lula focou suas ações no estado de São Paulo — maior colégio eleitoral do país com 34,6 milhões de eleitores.

No primeiro turno, Lula perdeu no estado para Jair Bolsonaro. O atual mandatário do país recebeu 47,71% dos votos válidos no estado — ou 12,2 milhões. Já o petista teve 40,89% — 10,4 milhões, apesar de perder em quase todos os colégios eleitorais no inetrior de são Paulo, o ex-presidente venceu na capital paulista.

