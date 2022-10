Montagem/iG Tarcísio lidera corrida eleitoral em São Paulo





A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7), mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo.

A aferição aponta que o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) tem 50% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), marca receberia o voto de 40% dos eleitores paulistas.

Brancos e nulos somam 6%, enquanto 4% dos eleitores disseram não saber em qual candidato votar no dia 30 de outubro.





O levantamento do instituto divulgado no dia 1° de outubro mostrava um cenário bem diferente. O petista aparecia na primeira posição com 46% da preferência dos eleitores, e Tarcísio tinha 41% dos votos.

O candidato do Republicanos venceu o primeiro turno das eleições paulistas com 42,32% dos votos válidos (recebeu 9.881.995 votos). Já Haddad teve 35,70% dos votos (recebeu um total de 8.337.139).

Nesta pesquisa do segundo turno, o Datafolha ouviu 2.884 eleitores em 179 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02012/2022.

