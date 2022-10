Isac Nóbrega/PR - 08.10.2022 Presidente da República Jair Bolsonaro recebe chega à Base Naval Val-de-Cans, e embarca no Navio Hidroceanográfico (NHo) Garnier Sampaio

Na manhã deste sábado (8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma romaria fluvial em celebração ao Círio de Nazaré , em Belém, no Pará.

Candidato à reeleição nas eleições de 2022 , o chefe do Executivo chegou ao local de partida da romaria por volta 6h20 manhã. O navio da Marinha fez um percurso de cerca de três horas pelas águas da Baía do Guajará. O mandatário foi acompanhado das deputadas Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF).

A romaria é uma das 13 procissões que integram a festividade do Círio de Nazaré no estado. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia da Covid-19 o evento retornou de forma presencial agora em 2022.

Autoridades paraenses contestam a presença de Bolsonaro

Autoridades paraenses se manifestaram após anúncio da presença de Bolsonaro no evento religioso. O governador reeleito do estado, Helder Barbalho (MDB), afirmou que o Círio de Nazaré é "intocável" e " algo que nenhum político tem o direito de se apropriar".

Já o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), criticou a presença de Bolsonaro declarando que "a fé de todos os paraenses não pode ser sequestrada por uma candidatura à presidência".

Os dois políticos são apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro.

A Arquidiocese de Belém divulgou uma nota dizendo não ter convidado "qualquer autoridade seja em nível municipal, estadual ou federal" para o Círio.

A assessoria do presidente disse à Rede Liberal que o chefe do Executivo participa da celebração como um "chefe de Estado" e que o comparecimento dele não é um compromisso como candidato à reeleição.

