Reprodução/SBT - 02/10/2022 Mesária se recusa a cumprimentar Fernando Haddad

Durante votação, o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) foi cumprimentar os mesários que estavam trabalhando em sua seção, mas uma delas se recusou a corresponder o aperto de mão.

Ao notar a recusa, Haddad dá um “tapinha” no braço da mesária e continua andando. Haddad votou no Brazilian Internacional School, localizado em Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo, neste domingo (2).

(🤝) EM SÃO PAULO, MESÁRIA SE RECUSA A CUMPRIMENTAR O CANDIDATO FERNANDO HADDAD DO PT. pic.twitter.com/u9fUhnpadD — Eleições 2022 - BR (@PesqBR2022) October 2, 2022

Mesmo à frente nas pesquisas, o candidato se mostrou cauteloso. "É difícil julgar pelas pesquisas o que que vai ser a eleição nacional, o que a gente espera é que as pessoas compareçam para votar, isso é o mais importante, a pessoa depositar a sua esperança na urna, o seu amor ao Brasil, o seu amor a São Paulo, com a consciência tranquila que estará fazendo o melhor para a nossa democracia, hoje é o dia da democracia, nós temos que saudar e celebrar a democracia", disse em breve contato com jornalistas.

