O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin (PSB ) afirmou que ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , candidato a Presidência, são contra o aborto . A declaração do ex-tucano foi dada nesta quarta-feira (28), durante um podcast evangélico. A chapa Lula-Alckmin está em busca por votos úteis , campanha que pode fazer com que o petista vença o primeiro-turno, segundo eles.

O ex-governador de São Paulo afirmou que o assunto não deve ser discutido no governo federal e disse ainda que o tema deve ser tratado pelo Congresso Nacional, mas não "acredita que vá mudar nada da lei atual".

"O povo precisa ter todas as informações. Então, aborto, o presidente Lula é contra eu sou contra. Ele foi presidente oito anos e não mudou lei nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que é dever fazer você fazer são políticas públicas de saúde. É preciso os jovens terem educação e informação até para não ter gravidez indesejada. E oferecer possibilidade pra evitar, métodos contraceptivos. Não há hipótese e nem é tarefa do governo. Isso é assunto do congresso nacional e nem acredito que vá mudar nada da lei atual", disse Alckmin ao podcast SIMpodCRER.

O tema aborto não foi questionado ao vice na chapa de Lula. Alckmin abordou o assunto quando foi perguntado sobre como poderia aproximar os governos de esquerda do público evangélico . A campanha separou a ex-ministra Marina Silva, evangélica da Assembleia de Deus, e o ex-governador para falar diretamente aos fiéis.

O ex-membro do PSDB foi questionado sobre ideologia de gênero nas escolas, tema que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) diz ser totalmente contra em sua campanha. Alckmin, no entanto, afirmou que pregar que existe uma doutrina ideológica nas escolas é um "desrespeito com os educadores".

"Sempre visitei muita escola, isso não existe. Professores ensinam português, matemática, não existe isso. É um desrespeito aos educadores, precisamos e é função do estado é garantir liberdade das pessoas. O livre arbítrio das pessoas e a proteção das pessoas. Não é possível tolerar violência de nenhum tipo, cercear liberdade, ter homofobia porque a pessoa pensa diferente", disse Alckmin.

Sobre as igrejas , o candidato a vice afirmou que se Lula for eleito, ele não fechará os templos sob "nenhuma hipótese".

"Não há nenhuma hipótese (de Lula fechar igrejas). O presidente não fechou igreja nenhuma e consagrou o Dia da Liberdade Religiosa, Dia da Marcha de Jesus. O que queremos é que tenhamos mais igrejas e as pessoas terem sua liberdade religiosa. Eu sempre agradeço igrejas, sou católico, mas todas igrejas fazem um trabalho bonito de evangelização, levando fé. O que o mundo precisa são valores, valores cristãos", afirmou o membro do PSB.

