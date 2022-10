Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula (PT) e Bolsonaro (PL)

O candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 15 partidos que o apoiam no segundo turno das eleições de 2022 . J air Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição, tem cinco partidos. O novo pleito ocorre no dia 30 de outubro.

O país ainda tem sete partidos que declararam neutralidade na disputa entre o petista e o atual presidente.

Apoio a Lula

Dos 15 partidos que estão ao lado do ex-presidente, 11 têm representação no Congresso Nacional. São eles: PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante, PDT e Cidadania.

O restante, Agir, PCB, PSTU e PCO não tem parlamentares em Brasília.

Apoio a Bolsonaro

Os cinco partidos apoiadores de Bolsonaro são: PL, PP, Republicanos, PTB e PSC. Apesar de menor, as legendas possuem mais representatividade no Congresso.

Somente o PL, PP e Republicanos tiveram 187 deputados federais eleitos no primeiro turno das eleições, ou seja, vão compor mais de um terço da Câmara.

Neutros

Sete partidos escolheram não apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. São eles: MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, PSD, Novo e DC. No entanto, eles liberaram os membros da legenda para livre escolha no segundo turno.

O atual presidente da República tem, até o momento, apoio de dez governadores do Brasil e o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PTB).

Os dez apoiadores de Bolsonaro são: os governadores reeleitos, Ronaldo Caiado (União Brasil - GO), Gledson Camelli (Progressistas-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Antônio Denarium (Progressistas-RR).

Os candidatos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcus Rocha, ambos do União Brasil, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB-SP), o governador do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) e o governador eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), também estão ao lado do presidente.

Lula tem ao lado, Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Além deles, os economistas Pedro Malan, Persio Arida, Edmar Bacha e Arminio Fraga, ligados ao Plano Real, deflagraram apoio à chapa Lula-Alckmin.

