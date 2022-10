Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula e Bolsonaro disputal segundo turno das eleições presidenciais

O horário eleitoral recomeçou nesta sexta-feira (7) para o s egundo turno das eleições 2022 , que acontece no próximo dia 30 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as propagandas terão fim no dia 28 de outubro.

Nesta sexta, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) deram destaque aos apoios que eles têm recebido para a novo pleito, agradeceram os votos no primeiro turno e criticaram um ao outro.

Lula

O petista citou a ex-candidata Simone Tebet (MDB), que declarou apoio ao candidato do PT e ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais. A senadora irá participar da campanha do ex-presidente ainda nesta sexta-feira.

Sobre o atual presidente, a propaganda o chamou de "mentiroso, incompetente, violento e desumano". Ainda foi citado o caso da compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro.

Lula também falou sobre economia e afirmou que, se eleito, irá renegociar as dívidas das famílias com juros baixos, reajustar o salário mínimo acima da inflação e gerar novos empregos.

Bolsonaro

O atual mandatário destacou o apoio do jogador de futebol Neymar e o apoio de governadores . Para o segundo turno, Bolsonaro tem ao lado os governadores reeleitos Gledson Camelli (Progressistas-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Ronaldo Caiado (União Brasil), Antônio Denarium (Progressistas-RR) e Romeu Zema (Novo). Os candidatos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcus Rocha, ambos do União Brasil, e o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), completam a lista de apoio ao atual presidente da República.

O presidente também defendeu pautas conservadoras e citou a formação do novo Congresso, que segundo ele, indica apoio de parte da população à sua candidatura. Além disso, Bolsonaro falou sobre a criação do Auxílio Brasil, a baixa nos preços dos combustíveis e a redução do desemprego durante sua gestão.

A propaganda do presidente contou com a narração de uma voz masculina com sotaque nordestino. Bolsonaro tem associado, ao longo desta semana, as altas taxas de analfabetismo no Nordeste com a vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula na região.

Propaganda eleitoral

O horário eleitoral ara presidente da República será veiculado na televisão de segunda a sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 (dez minutos de inserção diárias). Em rádio, a propaganda para presidente vai ao ar das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Primeiro turno

Segundo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 57 milhões de votos no primeiro turno, alcançando 48,43%. Bolsonaro recebeu 51 milhões de votos, chegando a 43,20%.

