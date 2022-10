Antonio Cruz/Agência Brasil Fila de eleitores esperando para votar em Brasília

Mesmo que as eleições de 2022 tenham sido financiadas com a maior quantia de dinheiro público da história do país, doadores privados não deixaram de fazer contribuições aos seus candidatos.

Segundo o Ranking de Pessoas Físicas Doadoras, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os caixas mais reforçados pelos contribuintes privados foram os de candidatos de partidos de centro e de direita, em especial aqueles alinhados com o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o TSE, dos R$ 674 milhões desembolsados por pessoas físicas até agora, R$ 543 milhões - ou seja, 80% - foram destinados a siglas desse campo ideológico. Só o PL , de Bolsonaro , ficou com R$ 106 milhões.

Quanto aos candidatos mais alinhados à esquerda, especificamente aqueles do PT , a captação foi de pouco mais de um terço desse valor: R$ 38 milhões.

O montante inclui desde valores repassados por pessoas físicas diretamente para as campanhas, via partidos, doações do próprio candidato, além do chamado financiamento coletivo.

Na média, candidatos de partidos de esquerda e centro-esquerda receberam R$ 18,6 mil de fontes privadas, enquanto filiados a siglas de direita e centro-direita arrecadaram R$ 34,8 mil— 87% a mais. PL, PSD, PP, Novo, MDB, União Brasil e Republicanos foram os que mais receberam. O PT está no 8º lugar da lista e é o único no outro extremo ideológico entre os 10 primeiros:

Partido Liberal (Direita/Centro-direita); PSD (Direita/Centro-direita); PP (Direita/Centro-direita); Novo (Direita/Centro-direita); MDB (Direita/Centro-direita); União Brasil (Direita/Centro-direita); Republicanos (Direita/Centro-direita); PT (Esquerda/Centro-esquerda); Pode (Direita/Centro-direita); PSC (Direita/Centro-direita).

Candidatos

Numa lista de candidatos mais beneficiados, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) foi quem mais arrecadou de pessoas físicas nas eleições deste ano, com R$ 24 milhões em doações declaradas até agora. Em seguida estão Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais que conseguiu se reeleger, com R$ 12,8 milhões, e o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que arrecadou R$ 7,6 milhões.



