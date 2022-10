Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Bolsonaro e Lula durante debate na TV Globo

Nesta sexta-feira (7), o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), criticou uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que ele diz ser contra o aborto . O chefe do Executivo afirmou que o petista "tenta dizer que é contra" a prática, mas "é apoiado por quem defende".

Na quinta, Lula gravou um vídeo falando que ele e as mulheres com quem foi casado eram contra o aborto . Nas redes sociais, o vídeo foi impulsionado pela campanha para homens e mulheres de todas as idades em todo Brasil.



Bolsonaro não chegou a mencionou o vídeo diretamente, mas criticou o posicionamento do petista sobre o aborto e outros temas, como corrupção, relação com igrejas e a legalização das drogas.

"Lula agora tenta dizer que é contra o aborto, enquanto é apoiado por quem defende; que é cristão, enquanto é apoiado por quem odeia igreja; que é contra as drogas, enquanto é apoiado por quem é a favor; que é contra a corrupção, enquanto ele e seu bando foram presos por isso", escreveu o presidente.

O presidente ainda afirmou que a esquerda "esconde" suas bandeiras em ano de eleição e que "não há nada mais vergonhoso do que defender uma ideia contrária a tudo aquilo que você acredita só para ser aceito".

O vídeo divulgado pela campanha de Lula faz parte de uma estratégia do PT de tentar atingir o eleitorado conservador e evangélico que, atualmente, em sua maioria, está mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Na gravação de aproximadamente 30 segundos, o ex-presidente afirma:



"Não só eu sou contra o aborto como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto."

