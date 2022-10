Montagem iG / Imagens: Rovena Rosa e Tomaz Silva - Agência Brasil Ex-presidente Lula e presidente Jair Bolsonaro votando no primeiro turno, no último dia 2 de outubro

O nordeste é um dos focos principais na corrida pela vaga ao Palácio do Planalto no segundo turno das eleições entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As estratégias dos candidatos são diferentes para alcançar o mesmo eleitorado , onde as duas coordenações das campanhas já preparam investidas nos próximos dias para ganhar terreno na região, que é majoritariamente formada por eleitores de esquerda.

Os petistas devem utilizar a data de comemoração do Dia do Nordestino, celebrada neste sábado, 8 de outubro, para taxar Bolsonaro como um candidato que tem preconceito contra a região.

Já Bolsonaro pediu que seus aliados mantenham os comitês de campanha em funcionamento e mobilizados com a militância para "compensar a ausência de palanques naquelas unidades da federação".

"Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quais são os estados? No nosso Nordeste. Esses estados estão sendo há 20 anos administrados pelo PT. Onde a esquerda entra leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança", disse Bolsonaro.

O assunto ganhou maiores proporções logo após Bolsonaro dizer que Lula tem maior aceitação na região pelo índice de analfabetismo do Nordeste que seria de aproximadamente quatro vezes maior que no Sul e Sudeste do país.

Bolsonaro comentou também sobre outros dados econômicos e afirmou que eles são inferiores devido as administrações petistas nos estados nordestinos.

Lula convocou o brasileiro a não votar no atual do presidente que na visão dele é um ' monstro negacionista'.

"Eu queria pedir a vocês que fizessem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país", disse Lula em São Bernardo do Campo (SP).

Bolsonaro enfrenta forte rejeição entre as mulheres, porém é o favorito entre os evângélicos. Esse é o foco da campanha na região. Captar o eleitorado feminino e evangélico local.

"Vamos atrás das pessoas que estão desinformadas. Vou coordenar essa ação no Nordeste junto com Damares e a primeira-dama. Vamos atrás de deputados, prefeitos, lideranças. Vamos falar com todo mundo, afirmou a deputada federal Bia Kicis em evento com presidente.

Já a campanha de Lula, favorito no Nordeste, visa explorar declarações de Bolsonaro com tom preconceituoso sobre os nordestinos e mostrar do outro lado a contraposição de Lula que elogia e defende o povo da sua região.

