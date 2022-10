Reprodução/YouTube-PT Lula discursa após resultados do primeiro turno das eleições 2022

Nesta quinta-feira (5), o ex-presidente e candidato nas eleições de 2022 pelo PT Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a declaração do atual chefe do Executivo , Jair Bolsonaro (PL), sobre o analfabetismo na região Nordeste e a relação desta com o PT .

Na quarta (4), o mandatário leu uma reportagem que dizia que Lula o venceu em 9 dos 10 Estados com a maior taxa de analfabetismo no país.

Na 'live', Bolsonaro disse: "Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste. Esses Estados estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança, é assim que age a esquerda no mundo todo."

Ao tentar rebater a fala do chefe do Executivo durante um comício realizado em São Bernardo do Campo (SP), o petista acabou virando alvo de piadas e ironias nas nas redes sociais por opositores. Durante seu pronunciamento, Lula disse: "Ontem o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade, as pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de Santo André, nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá."

A frase em que o ex-presidente aponta "Esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação" foi ironizada e compartilhada pelo ministro Fábio Faria e pelos filhos do atual mandatário, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Lula admitindo que seu governo e o governo de sua companheira, Dilma, eles não se preocuparam com a educação. pic.twitter.com/zu862GWimE — MarioFrias (@mfriasoficial) October 6, 2022

Rapaz, não era o PT que se dizia a “pátria educadora”? https://t.co/HHuCIcpRZN — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 6, 2022

Lula esculhamba nordestinos!

Admite que nunca fez nada pela educação do povo nordestino!

Quer manter o povo na ignorância para tentar manipula-lo, mas a era do lulopetismo acabou, basta!

É Bolsonaro 22, pelo bem do Brasil e do Nordeste! pic.twitter.com/69Tb1UQ8l2 — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 6, 2022

As críticas vieram por que o PT governou o país por 14 anos (2003-2016), com Lula e Dilma Rousseff (PT), e ainda continua no comando de vários estados na região nordestina. A frase confusa foi utilizada por Bolsonaristas para dizer que ele estaria fazendo uma autocrítica.

Mais tarde, Lula voltou a cometar sobre a declaração de Bolsonaro durante encontro com aliados do PSD. E afirmou que o Nordeste é analfabeto por causa da "elite". Veja a declaração:

"O ódio que o presidente verbalizou ontem, dizendo que eu ganhei as eleições no Nordeste porque o Nordeste é analfabeto. Ele não sabe que o Nordeste era analfabeto por causa da elite brasileira que era ignorante e não queria que o povo pobre do Nordeste estudasse."

