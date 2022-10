Reprodução: commons - 06/10/2022 Jair Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República

A pesquisa Datafolha divulgada nessa sexta-feira (7) aponta crescimento de aprovação e a queda da reprovação do governo de Jair Bolsonaro (PL) . O presidente atingiu 37% de avaliação positiva sobre sua gestão. A avaliação negativa foi de 40%, classificando o governo do mandatário ruim ou péssimo.

O novo levantamento Datafolha mostrou que o candidato à reeleição melhorou seu desempenho. Bolsonaro saiu de 44% de reprovação da última pesquisa para 40%, e cresceu de 31% para 37% de aprovação.

Os eleitores que classificam o atual governo como regular somaram 22%. No levantamento anterior eram 24%.

Os resultados da pesquisa Datafolha ainda indicam que Bolsonaro ocupa o posto de presidente com maior taxa de reprovação entre todos os presidentes eleitos após a redemocratização do país.

A pesquisa Datafolha para o segundo turno ouviu 2.884 eleitores em 179 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02012/2022 e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Eleições no segundo turno

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 49% das intenções de voto. O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), marca 44% das intenções.

Os brancos e nulos correspondem a 6%, segundo a pesquisa. Os indecisos somaram 2%.

Nos votos válidos, o ex-presidente Lula lidera com 53% e o atual mandatário 47%. A margem de erro desta pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos) . O vencedor da disputa, marcada para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

