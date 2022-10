Reprodução/Youtube Datena e Bolsonaro se encontraram nesta sexta-feira (7)





Em coletiva de imprensa concedida no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as políticas referentes ao Nordeste adotadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os seus mandatos.

De acordo com o atual chefe do Executivo, ao longo de 14 anos em que esteve no poder, o Partido dos Trabalhadores não apresentou nenhuma medida para mudar a vida da população nordestina.

Em live ralizada na última quarta-feira (5), o presidente associou as altas taxas de analfabetismo no Nordeste com a vitória de Lula na região no primeiro turno do pleito eleitoral.

“O que o ex-presidente Lula fez pelo Nordeste ? Eles ficaram aí 14 anos no poder, nem mesmo um auxílio aos mais necessitados ele conseguiu dar em um valor razoável”, enfatizou o candidato do PL à reeleição.





A crítica de Bolsonaro foi feita ao lado do apresentador José Luiz Datena . Os dois se encontraram nesta sexta-feira e participaram de um almoço no Palácio do Planalto.

Datena afirmou, durante a entrevista, que não pode declarar apoio a nenhum dos dois candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições , e que a visita ao atual presidente foi feita apenas como uma ação jornalística.

"Eu não posso me posicionar em relação apoio direto ao presidente. Não posso apoiar o presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula porque na realidade eu sou jornalista", enfatizou o apresentador da TV Bandeirantes.

