Alan Santos/PR - 04.09.2022 Governador de Minas, Romeu Zema, e o presidente Jair Bolsonaro

O governador reeleito de Minas Gerais , Romeu Zema (Novo) irá apoiar financeiramente a campanha de Jair Bolsonaro (PL) , que concorre ao segundo turno nas eleições de 2022 . O mineiro irá enviar seu capital político ao atual mandatário.

Zema também convidou prefeitos dos 853 municípios de Minas Gerais para ajudar na campanha eleitoral do chefe do Executivo. Segundo informações do Valor Econômico , até o momento, 600 prefeitos já aceitaram.

Marcos Vinicius Bizarro (PSDB), prefeito de Coronel Fabriciano (MG) e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) afirmou que os prefeitos irão apoiar o governador Zema.

"Os prefeitos de forma individual vão apresentar apoio irrestrito ao governador em relação às políticas que o Zema adotar. Eu sou um deles. Acho que o Estado vive uma recuperação dos estragos feitos pelo governo do Fernando Pimentel (PT), de 2015 a 2018, e não podemos perder o risco de perder tudo isso", disse Bizarro.

De acordo com o prefeito, vídeos nas redes sociais já começaram a ser divulgado. “Hoje os prefeitos gozam de credibilidade que foi dada pelo governador quando passou a pagar em dia. Temos credibilidade com a população”, disse Bizarro.

Com o apoio do governador de MG, Bolsonaro deve ir ao estado ao menos três vezes até o dia 30 de outubro, data em que ocorrerá o segundo turno das eleições.

O presidente da República também conta com o apoio do senador Carlos Viana (PL), do senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC) e do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) para fazer campanha, principalmente no interior de Minas, onde o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu no primeiro turno.

Apoio de Zema

Romeu Zema afirmou que apoiará o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno na terça-feira (4), e descartou qualquer possibilidade de se juntar a Lula no pleito.

"Estarei ao lado do presidente Jair Bolsonaro evitando que o desastre do passado se repita", afirmou o mineiro, em entrevista à CNN.

Lula e Bolsonaro disputarão a preferência do eleitor. Na noite do último domingo (2), a apuração do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) mostrou que o candidato do PT terminou na liderança da disputa, com 48,43% dos votos. Enquanto isso, Bolsonaro terminou com 43,20%.

O segundo pleito também ocorrerá em 12 estados do Brasil na disputa pelo governo estadual.

*Com informações do Valor Econômico

