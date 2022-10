Reprodução/Flickr - 01.01.2019 Temer adota posição neutra sobre apoio no segundo turno das eleiçõe spresidenciais





O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, na tarde desta quinta-feira (6), o comunicado de Michel Temer, onde o ex-presidente afirma que vai apoiar a "candidatura que denderá a democracia" no segundo turno das eleições.

O chefe do Executivo do país tinha dito a jornalistas que estavam no Palácio da Alvorada que conversaria com Temer nos próximos dias. Contudo, quando informado sobre nota divulgada, Bolsonaro mudou o tom. "Tudo bem, então não converso com ele", disse.

“Eu nunca tive problemas mais graves com o Temer , vamos assim dizer. É um ex-presidente que recebi algumas vezes aqui. Não vi nenhum sinal de rompimento por parte dele e cada um apoia quem achar que é melhor”, destacou Bolsonaro.





Em nota divulgada nas suas redes sociais, Michel Temer afirmou que apoiará o candidato que "cumprir rigorosamente a Constituição" e que "promover a pacificação" no Brasil.

"Esclareço que aplaudirei a candidatura que que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propuser ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país", publicou o ex-presidente.

Segundo Turno



A data para o segundo turno das eleições já está marcada: 30 de outubro. No dia, os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Lula e Bolsonaro disputarão a preferência do eleitor. Na noite do último domingo (2), a apuração do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) mostrou que o candidato do PT terminou na liderança da disputa, com 48,43% dos votos. Enquanto isso, Bolsonaro terminou com 43,20%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.