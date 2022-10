Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 12/09/2022 Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

Nesta quinta-feira (6), o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) manifestou seu apoio à reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 . Em entrevista coletiva no Palácio da Alvorada, o parlamentar declarou que o Congresso Nacional que tomará posse no ano que vem seguirá os projetos do atual chefe do executivo federal.



Lira afirmou que os eleitores brasileiros mostraram nas urnas que querem um Congresso de centro-direita, aprovando pautas econômicas e que siga sendo conservador em relação aos costumes.

“É um congresso de centro-direita, um congresso reformador e conservador, dando um norte para um caminho que já está asfaltado. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro”, posicionou-se o presidente da Câmara.

Arthur Lira fez uma previsão sobre o segundo turno. Na avaliação dele, Bolsonaro precisa focar nas questões econômicas, porque seria o maior destaque do governo atual. O presidente da Câmara acredita que o eleitor dará mais atenção ao candidato que melhorou a vida deles.

“Discutamos o que o Brasil realmente precisa discutir: geração de empregos, diminuição da pobreza, rumos na nossa economia, quais são os caminhos da reforma, quem apoia, quem não apoia e que texto apoia”, completou o deputado.

O chefe do legislativo federal também aproveitou o momento para pedir aos prefeitos que “foram muito bem tratados em Brasília” conversem com a população das suas cidades e apresentem dados positivos do governo federal.

Arthur Lira é aliado do presidente Jair Bolsonaro

Lira se tornou presidente da Câmara em 2021, sucedendo Rodrigo Maia. Ele entrou com a missão de defender as pautas do governo federal, posicionamento diferente do seu antecessor.

O deputado ficou muito próximo de Bolsonaro e foi um dos principais articuladores para que o PP e PL ganhassem mais espaços nos ministérios, além de levá-lo para o partido presidido por Valdemar Costa Neto.

Arthur Lira foi reeleito em Alagoas nas eleições 2022



Apoiador de Bolsonaro, Arthur Lira se tornou o candidato a deputado mais votado de Alagoas. Em 2018, ele contou com 144 mil votos, enquanto neste ano conseguiu atingir 214 mil.

Agora ele trabalha para ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados.

