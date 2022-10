Reprodução / TV Globo - 29.09.2022 Simone Tebet anuncia apoio a Lula no segundo turno das eleições 2022

Simone Tebet (MDB) se colocou à disposição para viajar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) pelo Brasil. A campanha do petista pedirá que a emedebista foque na região Sudeste para dialogar com o eleitorado feminino sobre as eleições 2022 .



Segundo apuração do Portal iG, o candidato à Presidência da República gostou das propostas apresentadas pela senadora e quer tê-la como um grande trunfo na corrida eleitoral do segundo turno. A tendência é que ela esteja com maior frequência em São Paulo e Minas Gerais.

“Ela não teve uma votação expressiva em São Paulo, porque a eleição ficou polarizada. Mas pesquisas internas identificaram que o eleitor gostou da imagem da senadora. Por isso a queremos mais no Sudeste, porque ela é esclarecida, tem trabalho político sólido e sua imagem transmite credibilidade”, diz um dos coordenadores da campanha de Lula.

Inicialmente, Tebet tinha como intenção dar seu posicionamento a favor do ex-presidente e retornar para Mato Grosso do Sul para descansar. O objetivo era refletir sobre seu futuro político, levantando a possibilidade de se tornar a principal liderança do MDB.

Porém, ao almoçar com Lula, Alckmin, Janja, a ex-prefeita Marta Suplicy e com outras lideranças do PT, Simone escutou que o partido tem outros planos para ela. A senadora concordou em fazer parte da campanha, desde que tudo esteja alinhado com sua agenda.

Simone Tebet e Lula

Simone apresentou cinco propostas para a campanha do ex-presidente. Ele concordou em aderir as ideias no seu plano de governo, o que fez a senadora embarcar definitivamente em sua equipe.

No almoço, Lula avisou que “não quer” que Tebet retorne para Mato Grosso do Sul. “Ele gostou muito da senadora e deu indícios que vai convidá-la para fazer parte do seu governo. O ex-presidente quer uma frente ampla não apenas na campanha, mas também no governo”, conta um aliado do petista.

Porém, os dois não falaram sobre cargos. Lula tem dito que só começará a pensar em ministério depois da eleição, caso ele consiga vencer. “Ninguém pode ser arrogante. Temos humildade para dialogar com o povo brasileiro”, completa um dos coordenadores.

