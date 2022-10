Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Bolsonaro e Lula durante debate na TV Globo

Nesta quinta-feira (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a propaganda eleitoral do segundo turno das eleições de 2022 , que começará a ser veiculada na sexta (7) , começará com o programa do candidato mais votado no primeiro turno - ou seja, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haverá alternância diária entre os programas dos candidatos. Sendo assim, no sábado, o programa do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) será exibido antes. No último domingo, Lula obteve 48,4% dos votos válidos, frente a 43,2% de Bolsonaro.

O TSE está seguindo uma resolução de 2019 da Corte, que determina que o candidato mais votado no primeiro turno inicia a propaganda do segundo turno. Mesmo a ação sendo de 2019, a regra foi aplicada nas eleições de 2018 - na época, Bolsonaro, que terminou em primeiro lugar no primeiro turno, também foi o primeiro a exibir sua propaganda eleitoral.

Serão dois blocos diários de dez minutos cada na TV e no rádio de segunda a sábado, distribuídos de forma igual entre os dois candidatos. Eles são exibidos às 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão, e das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 no rádio. Além disso, eles terão 25 minutos de inserções todos os dias da semana.

A propaganda eleitoral será exibida até o dia 28 de outubro, antevéspera da eleição, que será realizada em 30 de outubro, último domingo do mês.

