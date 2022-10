Cristiano Mariz / Agência O Globo Renata Abreu, presidente do Podemos

Nesta quinta-feira (6), a direção nacional do Podemos comunicou que seus filiados estão autorizados a escolherem qualquer candidato à Presidência da República neste segundo turno das eleições .

“Em respeito às realidades regionais, no segundo turno o partido definiu pela liberação de seus dirigentes, prefeitos, parlamentares e filiados para o apoio às candidaturas estaduais e presidencial”, diz o comunicado em nota.

O Podemos faz parte da coligação do MDB , que lançou a senadora Simone Tebet na corrida pela Presidência. Na tarde desta quarta (5), ela declarou apoio a Lula (PT) no segundo turno . A ex-candidata disse que decidiu anunciar a decisão mesmo tendo sido pedida por apoiadores e colegas para manter a neutralidade durante o segundo turno .

"Critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno. E continuo a reiterar as minhas críticas. Mas, pelo amor que tenho ao Brasil, pela democracia e pela Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade", disse a ex-candidata.

Nas eleições pelo governo de São Paulo, o Podemos já declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato que faz parte da chapa de Jair Bolsonaro (PL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.