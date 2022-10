Reprodução: facebook - 04/10/2022 Rodrigo Garcia, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Após o atual governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) declarar "apoio incondicional" ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), três secretários estaduais pediram demissão da gestão do tucano.

O primeiro a anunciar a saída foi o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB) . Em seguida, deixaram seus cargos as economistas Zeina Latif , secretária de Desenvolvimento Econômico, e Laura Muller Machado, de Desenvolvimento Social. Todos os três são críticos conhecidos do bolsonarismo.

Segundo apuração do iG, o "apoio incondicional" de Garcia ao presidente no segundo turno gerou intrigas entre os aliados, o que motivou a saída dos secretários.

O governo Garcia já anunciou os secretários que devem substituir os demissionários por menos de três meses. São eles: Tarcila Reis Jordão na pasta de Projetos e Ações Estratégicas, antes ocupada por Maia; Célia Leão, na de Desenvolvimento Social; e Bruno Caetano na de Desenvolvimento Econômico.

O atual governador paulista também gerou um incômodo entre os filiados por declarar apoio a Bolsonaro e Tarcísio antes do partido liberar sua posição, que se manteve neutra . Na manhã desta quarta (5), o ex-presidente do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, declarou que vai apoiar Lula (PT) no segundo turno.

