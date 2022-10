Divulgação Fernando Henrique (PSDB) e Lula da Silva (PT)

Na manhã desta quarta-feira (5), o ex-presidente do PSDB, Fernando Henrique Cardoso , declarou que vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa pela Presidência do Brasil .

"Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", declarou via Twitter.



Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022

Com FHC, já são seis ex-presidentes nacionais do partido tucano declarando apoio ao petista. Um deles é o candidato a vice-presidente pela chapa de Lula, Geraldo Alckmin. Além dele, os senadores Tasso Jereissati e José Serra, José Aníbal, Teotônio Vilela e Pimenta da Veiga também anunciaram o apoio à candidatura de Lula à presidência da República.

No primeiro turno, FHC não compareceu às urnas para votar . O motivo da ausência, de acordo com sua assessoria, foi ter acordado indisposto. Antes das eleições, o ex-tucano, que está com 91 anos de idade, já havia se pronunciado sobre não ter mais idade para participar ativamente de debates políticos.

A declaração de Fernando Henrique Cardoso vem logo após o posicionamento neutro do partido no segundo turno. O atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que vai apoiar a reeleição Jair Bolsonaro (PL).

