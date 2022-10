Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

Recomeça na sexta-feira (07), o horário eleitoral gratuito nas emissoras de televisão e rádio de todo Brasil . Conforme resolução do TSE, o tempo de propaganda será dividido de forma igual entre os candidatos, já a ordem de exibição deve iniciar pelo político mais votado no primeiro turno , seguido pelo segundo colocado .

Propaganda eleitoral na TV :

Segunda à sábado - das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Propaganda eleitoral no rádio:

Segunda à sábado - 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

Nos estados em que irá acontecer segundo turno na disputa para o governo , os candidatos terão disponíveis o intervalo. Veja como deve funcionar:

Rádio - 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20;

Televisão - 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.

Ao todo, serão 20 minutos dedicados para cada cargo. Portanto, nos estados em que ocorrer segundo turno para governador haverá quarenta minutos de propaganda eleitoral.

