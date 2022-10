Renato Pizzutto/Band/Divulgação Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcísio buscam chegar ao segundo turno em SP

O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, conquistou a mairoria dos votos em 500 municípios do estado na noite deste domingo (2) na disputa ao governo do estado de São Paulo. O petista Fernando Haddad, seu principal adversário na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, levou a melhor na capital paulista e em outras 90 cidades do interior.

O resultado do primeiro turno ficou dividido entre 42,32% dos votos para Tarcísio e 35,70% para Haddad.

Destaques para a capital paulista e São José dos Campos

O candidato do PT Fernando Haddad conquistou 44,29% de votos na capital, enquanto Tarcísio de Freitas conquistou 32,61% dos votos na cidade de São Paulo. A capital é o maior colégio eleitoral do Brasil com 9.301.013 eleitores. Tarcísio levou a melhor em São José dos Campos, com 53,45% dos votos e na Baixada Santista, com 46,04%.

Rodrigo Garcia (PSDB)

Rodrigo Garcia, que disputava a reeleição pelo PSDB, ficou em terceiro lugar e foi 'desclassificado'. Ele recebeu 1.179.690 votos na cidade de São Paulo; o número que representa 18,75%. O tucano saiu vitorioso em apenas 52 municípios do estado.

O candidato Elvis Cezar (PDT) ganhou em Santana de Parnaíba. O político foi prefeito da cidade por dois mandatos e encerrou com 38,18% dos votos nesse colégio eleitoral.

