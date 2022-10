Reprodução/Youtube Tarcísio Freitas

Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou ao segundo turno para o governo de São Paulo e já definiu qual estratégia vai adotar no prosseguimento da campanha. O ex-ministro da Infraestrutura aumentará a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas evitará qualquer discurso radical no fim das eleições 2022 .



A equipe identificou que a imagem de gestor beneficiou Tarcísio no primeiro turno, tanto que muitos eleitores tradicionais do PSDB optaram por ele ao invés de escolher Rodrigo Garcia, atual governador do estado.

O objetivo é seguir apresentando os trabalhos realizados por Freitas no Ministério da Infraestrutura. Outro ponto que a campanha vai ressaltar é a habilidade dele dialogar com outros campos ideológicos, tendo feito parte dos governos Dilma (PT) e Michel Temer (MDB) antes de entrar no grupo bolsonarista.

Como o ex-ministro ficou em primeiro lugar no primeiro turno, a avaliação é que cabe a Fernando Haddad (PT) partir para o ataque. A ordem é que Tarcísio apenas se defenda e busque sempre ter discussões propositivas. A sua equipe quer mostrar uma imagem raivosa do petista.

Ao longo dos últimos 28 anos, o PSDB elegeu figuras consideradas moderadas, como Geraldo Alckmin e José Serra, tendo como exceção João Doria, que tinha um comportamento mais midiático e de confronto com seus adversários políticos.

Tarcísio será tratado pela sua campanha como um “tucano com viés bolsonarista”, ou seja, um político ligado ao presidente Bolsonaro, mas que sua personalidade é tranquila e pacificadora.

Tarcísio vai ligar sua imagem a Bolsonaro

O presidente Bolsonaro teve 47,7% dos votos, mas Tarcísio recebeu 42,32% da preferência dos eleitores paulistas. Essa diferença, na opinião da sua equipe, aconteceu porque o ex-ministro escondeu o chefe do executivo federal em diversos momentos.

Agora a ordem é fazer com que Tarcísio mostre Bolsonaro o tempo todo. A estratégia não é apenas para beneficiá-lo na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, mas também para ajudar o presidente da República.

Conforme revelado pelo portal iG, os bolsonaristas acreditam que só conseguiram vencer Lula (PT) se tiver um grande desempenho no estado paulista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.