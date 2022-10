Reprodução Moraes diz que TSE trabalha para evitar filas no 2° turno





Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Treibunal Superior Eleitoral), afirmou, nesta terça-feira (4), que a Corte vai trabalhar para evitar a formação de filas no segundo turno das eleições , que acontece no dia 20 de outubro.

No último domingo (2), eleitores de todo o país e queixaram de filas de algumas horas quando foram votar nos seus candidatos no primeiro turno das eleições. Por conta disso, nove estdos tiveram de encerrar as votações depois das 17h, horário previsto para o encerramento pela Justiça Eleitoral.

"O TSE já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filhas que ocorreram não voltem a ocorrer no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável", estacou o ministro.





“Comparecimento dos eleitores é muito importante para que possamos novamente mostrar maturidade da democracia brasileira”, finalizou Moraes no início da sessão plenária do TSE.

Em pronunciamento no início da tarde d dia da votação, o presidente do TSE disse que não é possível afirmar que o grande fluxo de pessoas e as filas que foram registradas ocorreram por conta da biometria.

"Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton, e não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria", disse ele a jornalistas.

Longas filas na Europa

Os brasileiros que moram na Europa também enfrentaram filas para votar em Berlim (Alemanha), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Milão (Itália).

Em Milão, há cerca de 20 mil eleitores brasileiros e todos votam em espaço em uma universidade alugado pelo consulado geral. Na Alemanha há em torno de 36 mil eleitores brasileiros , que votaram em Munique, Frankfurt e Hamburgo.

