Reprodução Em Portugal, eleitores brasileiros esperam para votar em fila na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Os brasileiros que moram na Europa enfrentaram filas para votar em Berlim (Alemanha), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Milão (Itália). No caso da capital portuguesa, também houve tumulto e conflitos entre os votantes que apoiam os canditados Jair Bolsonaro (PL) e Luis Inácio Lula da Silva (PT) em frente à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

A Polícia de Segurança Pública de Lisboa acompanha a mobilização e está atenta para que ninguém chegue a bloquear as ruas. Por causa da movimentação entre eleitores que apoiam Lula e Bolsonaro, o Consulado do Brasil em Portugal recebeu pedidos de reforços na segurança.

Além disso, houve problemas com três das 58 urnas instaladas em Lisboa e, de acordo com o presidente do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), mesários que trabalham na capital portuguesa entraram em greve, o que acabou atrasando o início da votação em algumas localidades.

Em Paris, os eleitores brasileiros enfrentaram um clima instável para votar, mas sem conflitos ou tumulto. E em Londres o que surpreendeu foi a quantidade de pessoas que resolveram votar por causa da polarização entre os dois candidatos à presidente que estão na frente nas pesquisas eleitorais.

Em Milão, há cerca de 20 mil eleitores brasileiros e todos votam em espaço em uma universidade alugado pelo consulado geral . Apesar de também haver um clima de polarização, o tom tente mais ao bom humor na Itália.

Na Alemanha há em torno de 36 mil eleitores brasileiros , que votam em Munique, Frankfurt e Hamburgo. Por lá, percebeu-se que a maior parte dos votantes eram favoráveis ao canditato Lula do que em Bolsonaro, mas o clima segue tranquilo.

