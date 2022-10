Antonio Cruz/Agência Brasil Fila de eleitores esperando para votar em Brasília

Eleitores de várias partes do Brasil estão enfrentando filas para votar neste domingo (2). Durante a manhã, brasileiros relataram filas em várias cidades.



Em São Paulo, a eleitora Leticia Moreira presenciou filas enormes no colégio Stella Maris, em Pinheiros. "Fiquei mais de uma hora na fila para tentar votar na minha seção eleitoral, mas tive que voltar para casa para entrar no trabalho. A escola inteira estava lotada e todo mundo que estava lá estava reclamando da quantidade de gente e que as filas não andavam. Vi muita gente desistindo, indo para casa e dizendo que voltaria mais tarde para ver se o fluxo de pessoas estava menor", conta ela.

Quando Leticia decidiu ir embora para voltar mais tarde, viu que a fila já saía da escola e alcançava a calçada. "Estava enorme", relata.

No interior do estado, cenas parecidas aconteceram. Natália de Faria, que vota na Escola Estadual José Maria Matosinho, em Campinas (SP), conta que ficou cerca de 40 minutos esperando para votar. "Nos outros anos, eu nunca demorei mais do que cinco minutos. Geralmente eu chego e tem duas pessoas na minha frente", conta.

Na Escola Municipal Patricia Maria Capellato Basso, em Hortolândia (SP), a eleitora Camila Martins conta que enfrentou uma fila "bem grande", diferente do que já presenciou em anos anteriores. No total, ela esperou 1h10 para conseguir votar.

Fora do estado de São Paulo, as filas também marcaram presença. De acordo com a Agência Brasil, o cenário se repetiu no Rio de Janeiro. No centro de convenções Expo Mag, maior local de votação da cidade, eleitores enfrentaram filas de até um hora.

Nas redes sociais, é possível encontrar relatos de filas que ultrapassaram uma hora em várias cidades do país, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. Em outros países, eleitores também tiveram longas esperas .

Importação de biometria

Neste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a importação de biometria de órgãos externos . Mesmo eleitores que não tinham a impressão digital cadastrada puderam marcar presença com ela através da biometria cadastrada órgãos parceiros, como o Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Com a digital reconhecida nesta validação, os dados são incorporados ao cadastro eleitoral e os eleitores ficam dispensados de coletar diretamente os dados biométricos com a Justiça Eleitoral.



Só no Rio de Janeiro, por exemplo, haverá tentativa de importação da biometria de 1,8 milhão de eleitores ao longo deste domingo. Até quatro tentativas de reconhecimento são feitas e, caso o procedimento não dê certo, o eleitor assina o cadastro da mesa da seção eleitoral, como normalmente.

Esse procedimento é um dos que pode ter gerado mais filas, por conta de uma demora um pouco maior. Apesar disso, o juiz da vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Rubi Baldi, afirma que o saldo é positivo. "Na ponderação entre as vantagens esperadas por essa iniciativa e esse pequeno transtorno, a balança pesa positivamente", afirmou neste domingo.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse na tarde deste domingo a jornalistas que "não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria". Em algumas zonas eleitorais, segundo ele, foi verificado um menos número de abstenções, com mais eleitores comparecendo às urnas.

